صور| إيبارشية بورسعيد تحيي ذكرى القديس الأنبا بيشوي

احتفلت كنيسة القديس الأنبا بيشوى ببورسعيد مساء اليوم، بعيد نياحة “وفاة” شفيع الكنيسة والذى يوافق أيضا تذكار نياحة القديس الأنبا كاراس السائح، حيث قام الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، بصلاة رفع بخور عشية وعمل الحنوط وتطييب الانبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رفات الآباء الرسل، وتطييب الانبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رفات الشهيد مارقلته الطبيب، وتطييب كسوة جسد القديس الموضوعة بالكنيسة.

شارك فى الصلوات عدد من الآباء الكهنة، وذلك وسط حضور لفيف من الشمامسة والشعب وبهذه المناسبة قدم فريق الكورال الترانيم الروحية، واختتمت الاحتفالية بكلمة روحية لنيافة الانبا تادرس متحدثا فيها عن سيرة حياة القديس الأنبا بيشوى.



