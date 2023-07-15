عماد متعب عن فوز الأهلي على الزمالك برباعية: "كنت أنتظر المزيد من الأهداف"

هنأ عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، النادي الاهلي بعد الفوز العريض الذي حققه على غريمه التقليدي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري العام.

وأضاف "متعب": خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، على القناة الأولى والفضائية المصرية على هامش مهرجان العلمين: "موسم استثنائي للأهلي، وعمل كل حاجة في الكرة، وسجل 7 أهداف في موسم واحد، وهذا رقم كبير يُحسب للاعبين والجهاز الفني، وكنت أنتظر المزيد من الأهداف، لأن المباراة تقبل ذلك، وبخاصة في الشوط الأول".

وتابع: "نادي الزمالك بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، والأهلي استغلها بـ3 أهداف، وكانت لديه فرصة للتسجيل أكثر من ذلك، أما تغييرات الزمالك فقد حسنت وضع الفريق في الشوط الثاني، واستطاع الفريق أن يسجل هدفا ويقدم أداءً أفضل في الشوط الثاني، والأهلي كان الأحق والأفضل".



