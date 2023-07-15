بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بتحويل سوق السيدة خديجة إلى سوق حضاري

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بتطوير سوق السيدة خديجة بنطاق حي الضواحي وتحويله إلى سوق حضاري يتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، فضلا عن إنشاء مسطحات خضراء وحديقة بالمنطقة.

وأكد المحافظة، خلال تفقده أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة السيدة خديجة ب، على أنه لن يضار أحد من مؤجري المحلات الحالية بالسوق وأنهم سيتسلموا محال جديدة عقب الانتهاء من إنشاء السوق الحضاري الجديد، وذلك دون تحملهم أي مبالغ مالية نتاج أعمال التطوير.

من جانبهم، أشاد سكان المنطقة وأصحاب المحلات بأعمال التطوير الجارية، وموجهين الشكر لمحافظ بورسعيد، ومؤكدين على دعمهم الكامل للجهود المبذولة من الدولة المصرية لتطوير منطقة سكنهم.

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