أهالي إطسا يدعمون «رجب بحه» بعد اتهامه بـ«السحر» من رئيس نادي الزمالك

سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة الفيوم وخاصة مركز إطسا بين جيران وأصدقاء شخص يدعى رجب محمد محمد والشهير بـ«رجب بحه» على خلفية ما أثارة رئيس نادي الزمالك نحو أبن قريتهم، لمساندته ودعمه، وذلك بعد أن فوجئ بذكر اسمه ضمن تصريحات المستشار مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك من النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وأتهم المستشار هذا الشخص «رجب بحه» بالتسبب في خسارة الأبيض بإستخدام «السحر».

وبعد أن تصدر أسم «رجب بحه» محركات البحث لجوجل وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي محافظة الفيوم والعامة من مشجعي الناديين الأهلي والزمالك. خاصة بعد أن نشر المستشار مرتضى منصور صورته، قرر بعض أهالي بلدته منية الحيط بالفيوم، مساندته لنفي التهمة الموجهة إليه بممارسة «السحر» ضد نادي الزمالك. وألتقط البعض معه الصور. كما سانده بعض بالظهور معه في فيديو حاول من خلاله نفي التهم عنه.

فيما أستاء ودافع أهالي قرية منية الحيط التابعة لدائرة مركز إطسا «رجب بحه» عنه في فيديو سجله معلق قناة الأهلي «تامر عبدالسلام» المقيم بالأصل في الفيوم. إذ يظهر خلاله صاحب الصورة وبجواره زملائه يطالبونه بالرد مرددين جملة «قول يا حج رجب».

فيما أكد أحد جيرانه الذي ظهر بجواره في الفيديو الذي قام بتسجيله أهالي القريةدفاعا عنه: «ده راجل معاه عيال ومعاه بنات ومعاه أسرة، إزاي كده!». في محاولة لاستنكار تهمة «السحر» التي وجهها إليه المستشار مرتضى منصور.

وفي سياق متصل، أعلن المحامي «محمد محمد رشوان» عبر حسابه على «فيسبوك» أنه سيساند «رجب بحة». وقال: «تواصلت معي أسرة الرجل المحترم رجب محمد شحاتة. الشهير برجب بحه. وهو عامل بناء من أبناء هذا الوطن من محافظة الفيوم المحترمين. وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه اللازمة غدًا».

هذا ويقول «رجب» في الفيديو: «بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رجب محمد محمد شحاتة. سيادة المستشار بيتهمني إن أنا بسحر، وأنا راجل أمي، وراجل لا بعرف أسحر ولا بعرف أعمل أي حاجة. وقسما بالله العظيم أنا ولا بعرف أعمل حاجة من الحاجات دي. واللي بيعمل الحاجة دي أصلا بيبقى راجل مشرك بالله. والإشراك بالله ده بيبقى لناس ربنا نزع من قلوبهم الرحمة».



وأضاف «رجب»: «أنا راجل شغال عامل وأرزقي. يعني لو تيجي حضرتك تتفرج على المعيشة اللي إحنا عايشينها، أو البيت اللي أنا عايش فيه، مش هترضاه أنت نفسك»، متابعا «سمعتي وسمعة ولادي، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقة دي».

وأختتم رجب كلماته قائلا: «أنا أصلا حافظ القرآن حفظ». ليكمل صديقه متعجبًا: «بقى هو ده إللي هيخلي الزمالك يتغلب 4 -1؟».

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