ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: ختام برامج تدريبية على مهن "اللحام – الأرجون" بالقليوبية

خِتام برامج تدريبية
خِتام برامج تدريبية على مِهن "اللحام – الأرجون" بالقليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية عن  ختام برنامج تدريبي في مجال  "اللحام – الأرجون" وذلك في إطار خطة المديرية في تنظيم الدورات التدريبية التى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة في إطار خطة التدريب المهني للعام المالي 2023-2024 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف العمل على تنظيم العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ،دعماً من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..

وبحسب بيان وزارة العمل اليوم السبت  أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقلبوبية في تقريرها للوزارة، ختام  برنامج تدريبي في مجال  اللحام – الأرجون ، بمركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية  والتي نُفذت خلال  الفترة من  " 18 / 6 / 2023   حتى   6 / 7 / 2023 "  لـ  9 متدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وإدارة التدريب المهني بالمديرية .

وأضافت مدير المديرية أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة لـتأهيلهم  على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، منوهةً إلى أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة  التوجه لمقر المديرية لطلب الالتحاق بها..

FB_IMG_1689415292717
FB_IMG_1689415292717
FB_IMG_1689415290231
FB_IMG_1689415290231
FB_IMG_1689415285513
FB_IMG_1689415285513
التدريب المهني الدورات التدريبية برنامج تدريبي صندوق تمويل التدريب والتأهيل محافظة القليوبية وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته