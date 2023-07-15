محمد فضل: شعار "العالم علمين" مميز.. ومصر بها أجمل بحر وأطيب شعب وأشهر آثار

قال محمد فضل لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، إن مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة رائع للغاية، حيث يستهدف الترويج للمدينة، كما أن شعار "العالم علمين" أعجبه جدا، بعدما كانت المدينة معروفة بالألغام، لكنها تحولت إلى مكان مميز يضم الأبراج والمطاعم وغيرها.

وأضاف "فضل"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مصر بها أجمل بحر وأطيب شعب وأكثر آثار، البعض يحتاج إلى الذهاب لمتحف اللوفر لمشادة آثار مصر".

وتابع: "في مصر، لدينا الواحات وأسوان والأقصر والفيوم وسوهاج والإسكندرية، ونحتاج إلى المزيد من الدعم للسياح، هناك دول أخرى دعمت السياحة مثل قطر، رغم أنها ليست بنفس قوة وقدرة مصر، وكنا سعداء بتنظيمها لكأس العالم".

وأوضح: "نمتلك كل شيء، ونحتاج إلى أن نحب مصر ونعمل من أجلها حتى نتخطى التحديات المختلفة، وستظل مصر أد الدنيا".

