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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 8 سنوات للمتهم بقتل صديقه لخلافات بينهما في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، عاطلًا متهمًا بقتل صديقه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما، بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «فادي. هـ» في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قيامه بقتل المجني عليه «ع. ب» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات بينهما.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أطلق أعيرة نارية على صديقه المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر الذي أودى بحياته، وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهم أحرز وحاز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الجهات المختصة.

أطلق أعيرة نارية التحقيق مع المتهم أعيرة نارية النيابة العامة المصاريف الجنائية