محمد فضل: إمام عاشور صفقة قوية وسيفيد الأهلي.. وكنت أتمنى استمراره في الاحتراف

قال محمد فضل لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، إن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي مميز للغاية واستطاع التعامل مع اللاعبين بالشكل الأمثل، لذلك فقد استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري العام.

وأضاف "فضل"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "بالنسبة لإمام عاشور فهو لاعب مميز للغاية وصغير السن، وعندما كنت مديرا للتعاقد في النادي الأهلي حاولنا التعاقد معه، والأهلي أدرى بالظروف، سيفيد الأهلي كثيرا وسيستفيد كثيرا، لكني كنت أتمنى أن يستمر في مشواره الاحترافي، ونفسي يبقى في 100 محمد صلاح، وطبعا إمام عاشور صفقة قوية".

وتابع: "هو مختلف عن حمدي فتحي، ولو كل الفريق مشي وتعاقد مع 11 لاعبا آخر الفريق هيكسب بطولات لأن في سيستم موجود، وبالتوفيق لإمام لأن قدامه تحدي كبير".

وحول تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس، قال "فضل": "ميكاللي مدرب مميز للغاية، في البداية لم تكن هذه وجهة نظري، لكنه استطاع تأسيس فريق قوي، وكنت أتوقع ألا نفوز ببطولة أفريقيا لأننا سنلعب ضد المغرب، لعبنا جيدا، ولكن الطرد كان له رأي آخر".



