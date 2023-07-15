مولات تجارية ومسجد وكنيسة.. تعرف على معدلات إنجاز المنطقة التراثية في العلمين

قالت سارة محمد فضل مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية، إنّ مبنى الكنيسة في العلمين شارف على التسليم، موضحةً: "ملتزمون بتاريخ تسليم معين، ومعدلات الإنجاز تسير وفقا لما كان مخططا له".

وأضافت "محمد"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نلتزم بمواعيد الافتتاح والزيارات وغيرها وأعمل في هذا المشروع ككل منذ 5 سنوات عندما كان صحراء، وعملت في مبانٍ أخرى".

وتابعت مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية: "كان هناك ضغط في فترات كبيرة وبخاصة مواعيد التسليمات، كما أننا لا نلتزم بإجازات كثيرة، حتى نقوم بالتسليم في المواعيد المحددة، كما أننا لا نتحكم في ظروف العمل بشكل كامل، لذلك فقد كنا نكثف من مجهوداتنا طيلة الفترة الماضية".

إلى ذلك، قال مهندس بإحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات بالمنطقة التراثية: "نحن جزء كبير من المنطقة ومعنا نحو نصف المدينة التي تبلغ مساحتها 260 فدان، بينما ننفذ نحن مشروعات على ما يزيد عن 140 فدان، ونعمل في المسجد الذي اكتمل تشطيبه والرئيس حضر افتتاحه والمنطقة التجارية التي تجاوز المسجد انتهت أشغالها بالكامل أيضا".

