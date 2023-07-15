الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أطلق عليها طليقها عيارين ناريين في التجمع الخامس

تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات واقعة قيام شخص بإطلاق النار على طليقته بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، حيث استعملت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليها تمهيداً لسؤالها حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

وكشفت التحقيق أن المتهم بالتعدي على طليقته بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس محاولة اقتحام مسكنها، أن المتهم يعمل مهندس بترول وخلال الفترة الماضية ظبت خلافات بينه وبين المجني عليه قبل بسبب خلافات أسرية ومالية نظرا لكونها شريك معه في أحد المشروعات بنسبة 20٪ انتهت بالطلاق وكانت الخلافات تتطور يوما تلو الآخر حتي وقع الحادث المأساوي.

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشفت أجهزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى، وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

تم ضبطه وبحوزته (الطبنجة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.