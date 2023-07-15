تكثيف أعمال رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية بنطاق حي وسط بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الأثرية بالإسكندرية، والعمل على رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية لإظهارها بصورتها الحضارية التى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالتنسيق مع عزة سعد رئيس حي وسط، للقيام بتقليم الأشجار الضخمة التي تعيق الرؤية فى الجبانات اليهودية ورفع كافة المخلفات بها.

وقامت إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من الجبانات اليهودية بالشاطبي وباشراف منطقة آثار وسط الإسكندرية وجار استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط.

والجدير بالذكر أن جبانات اليهود شيدت فى أرقى أحياء مدينة الإسكندرية وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت ويوجد حاليا بالإسكندرية عدد ثلاثة جبانات (1) جبانة اليهود بالأزاريطة ويرجع تاريخها إلى عام 1832 م. (2) جبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى عام 1872 / 1873 م (3) جبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى حوالى عام 1908 م.

تم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية بموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 12 / 4 / 2017 م.