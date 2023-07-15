لسد عجز الأطباء.. اقتراح برلماني بتخفيض تنسيق القبول بكليات الطب البشرى

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشكلة العجز في عدد الأطباء في مصر ناتجة عن عدد من الأسباب لابد من مواجهتها، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التوسع في إنشاء كليات الطب البشرى، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

واقترح النائب في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة تخفيض تنسيق القبول بكليات الطب البشرى بهدف زيادة أعداد الطلاب الملحقين بها.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أهمية دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى أقر مجلس النواب في ختام دور الانعقاد الثالث القانون المنظم لعمله، في المساهمة في إنشاء كليات الطب البشري والتمريض ضمن المشروعات التنموية التي يستهدفها في قطاع التعليم.

وقال عضو مجلس النواب: مثل تلك المشروعات في قطاعات التعليم لا تقل أهمية عن أي مشروع تنموي، يستهدف تحقيق التنمية بالبلاد ومساعدة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة.

كما اقترح النائب أن يكون في الكليات الطبية بالجامعات الأهلية دراسات عليا لمدة سنتين لمعادلة الراغبين من خريجي الصيدلة وطب الأسنان حديثي التخرج للحصول على بكالوريوس الطب البشري.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التوسع في إنشاء كليات الطب، وزيادة أعداد الخريجين من الأطباء، سيحقق التوازن فى العدد المطلوب لسد العجز الموجود حاليا.