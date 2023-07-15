انتشال جثتي شخصين غرقا في نهر النيل بقرية المرازيق بالبدرشين

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثتي شخصين غرقا فى نهر النيل بقرية المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق شخصين فى نهر النيل بقرية المرازيق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق شخصين وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى البدرشن العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.