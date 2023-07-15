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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم سيارة نقل بالطريق الإقليمي في الصف

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب شخصان في حريق نشب داخل سيارة نقل بالطريق الإقليمي القادم من طريق الجيش اتجاه حلوان بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث قسم شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة نقل بالطريق الإقليمي القادم من طريق الجيش اتجاه حلوان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف مصابين جرى نقلهما إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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