محافظ الشرقية يشيد بمجهودات شرطة المرافق وعودة الانضباط للشارع

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بمجهودات إدارة شرطة المرافق وتعاونها الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لإعادة الإنضباط للشارع.

واكد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتطبيق القانون على غير الملتزمين حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدن.

من جانبه استعرض العقيد سامي اسماعيل مدير إدارة شرطة المرافق بالشرقية مجهودات الإدارة والوحدات التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء خلال الفتره من 1 / 3 /2023 حتى 15 / 7 / 2023 وتمت الإشارة إلى أنه لضمان تحقيق الإنضباط بكافة شوارع مراكز ومدن المحافظة تم شن حملات مفاجئة لرصد ورفع الإشغالات وضبط المخالفات أسفرت عن الآتي: