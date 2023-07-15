كولر يستقر على الدفع برامي ربيعة أمام المقاولون العرب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الدفع برامي ربيعة أساسيا أمام المقاولون العرب غدا الأحد، وذلك على حساب محمد عبد المنعم الذي يغيب عن المباراة لتراكم الإنذارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم السبت عقب خوض المران الختامي على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، للحديث عن الجوانب الفنية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس الأول أمام الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزءين بدني وخططي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري، والتي توج بها الفريق بشكل رسمي.