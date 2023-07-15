أوكرانيا في طريقها لتحقيق التكافؤ مع روسيا في حجم أسطول دباباتها القتالية.. خبراء عسكريون: المعدات الحربية السوفيتية المخزنة قد تبطل تقارير التوازن العسكري

أشارت بيانات جديدة إلى أن عدد الدبابات التي يستخدمها الجيش الأوكراني يقترب عددها من نظيراتها الروسية النشطة، ولكن حتى مع ارتفاع عدد الدبابات الأوكرانية، فمن غير المرجح أن تنفد المركبات المدرعة في روسيا في أي وقت قريب.

بعد أكثر من 16 شهرًا من الحرب، فإن أوكرانيا في طريقها لتحقيق التكافؤ مع روسيا في حجم أسطول دباباتها القتالية، حسبما أفادت بلومبرج هذا الأسبوع، نقلًا عن مجموعة من مصادر البيانات والبيانات الدفاعية.

وقال تقرير التوازن العسكري 2023، وهو تقرير سنوي من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن روسيا بدأت الحرب في فبراير 2022 بـ 3417 دبابة متاحة، مقارنة بـ 987، والخسائر الروسية الفادحة إلى جانب التدفق المستمر من التبرعات من حلفاء أوكرانيا الغربيين، على الرغم من ذلك، ساعدت حتى في النتيجة في الأشهر الفاصلة.

وأضاف أن روسيا فقدت ما لا يقل عن 2091 دبابة بينما خسرت أوكرانيا 558، فيما تمكنت أوكرانيا أيضًا من الاستيلاء على 545 دبابة واستلمت بالفعل 471 مركبة غربية جديدة، وما زال هناك مئات أخرى.

وتشير أحدث تقديرات بلومبرج إلى أن عدد الدبابات الأوكرانية يبلغ 1500 دبابة نشطة، مقارنة بنحو 1400 دبابة لروسيا، وقال خبيران عسكريان لموقع إنسايدر الأمريكي، إن هذه الأرقام، في حين أنها مشجعة لأوكرانيا وأنصارها، لكنها لا تأخذ في الحسبان الدبابات التي سحبتها روسيا بلا شك من المخازن لتعويض خسائرها.

وقال مارك كانسيان، العقيد المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية والمستشار البارز في برنامج الأمن التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في مقابلة مع إنسايدر في مارس: "الروس، مثل السوفييت، لم يرموا أي شيء أبدًا".

وأضاف: "لهذا السبب يعتقد أن روسيا ربما لا تزال تتمتع بميزة عددية على أوكرانيا إذا تم حساب هذه الخزانات في التخزين.

خلال الحرب، اعتمدت روسيا بشكل أساسي على أربعة نماذج مختلفة من الدبابات: T-64s و T-72s و T-80s و T-90s، مع T-72s التي تشكل الجزء الأكبر من أسطولها، ولكن مع تزايد خسائرها، اضطرت البلاد إلى اللجوء إلى خزاناتها القديمة في المخازن، بما في ذلك T-62sو T-55sو T-54s، والتي يعود تاريخ بعضها إلى الأربعينيات.