روسيا: موسكو تحقق في معلومات متعلقة بسقوط صاروخ كوري شمالي بمنطقتها الاقتصادية

السبت 15/يوليو/2023 - 12:04 م

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم السبت، إن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، تتحققان من المعلومات التي تفيد بأن الصاروخ الكوري الشمالي سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا، حيث لم يتم الحصول على تأكيد حتى الآن.

وأضاف رودينكو "على حد علمي يواصل زملائي التحقيق في هذه القضية مع وزارة الدفاع، لكن ليس لدينا معلومات عنها بوضوح حتى الآن عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستفزون بيونج يانج لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ والقيام باستعدادات عسكرية ردا على تصرفات الغرب.

وتابع "موقفنا معروف وقد ذكرناه مرة أخرى: كل هذه الأشياء -كل من عمليات الإطلاق والاستعدادات العسكرية الأخرى- هي رد فعل على تلك الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه البحر الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

