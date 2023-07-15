التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حادث بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر اليوم السبت، التصريح بدفن جثة فتاة توفيت في حادث انقلاب سيارة في مياه ترعة أثناء المشاركة في حفل زفاف بطريق أولاد صقر - كفر صقر متأثرةً بإصابتها.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بطريق أولاد صقر - كفر صقر بين عزبة سمعان الرطل وكفر القواسم بمركز كفر صقر مما أسفر عن مصرع كلا من أحمد سامي المتولي وصلاح محمد الكوابري وعبده هيثم وإصابة سارة السيد منصور رضوان وفتاة أخرى.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حو الواقعة.