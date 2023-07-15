الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

السبت 15/يوليو/2023 - 12:01 م

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" قام بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا.

وأوضحت كبيرة المساعدين الرئاسيين للشئون الصحفية "كيم إون-هيه" - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الرئيس "يون" والسيدة الأولى "كيم كيون-هي" وصلا إلى أوكرانيا في وقت سابق من اليوم من بولندا، مشيرة إلى أن الرئيس الكوري زار موقع وقع به حوادث قتل جماعي في "بوشا" بالقرب من كييف قبل زيارة "إربين"، وهي منطقة سكنية مدنية تعرضت لهجمات صاروخية واسعة النطاق.

ويخطط الرئيس "يون" إلى وضع إكليل من الزهور أمام نصب تذكاري للحرب قبل عقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الرسمية إلى ليتوانيا، حيث حضر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي(الناتو)، ثم توجه إلى بولندا.