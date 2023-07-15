بمشاركة 8 مصريين.. اليوم نهائي فردي الشباب والشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث

تقام اليوم السبت منافسات نهائي فردي الشباب والشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 16 من الشهر ذاته.

وتشارك مصر في النهائي بالعلامة الكاملة حيث تأهل من الشباب كلًا من محمد حاتم ، وسيف وائل وأسامة مدحت ، وطارق تامر.

وتأهل من تصفيات الشابات كلًا من جنة وليد وفريدة أبو هاشم، وسارة عمرو ريتاج علاء.

وأقيمت بالأمس منافسات السلاح للشباب والشابات وتستكمل اليوم باقي المنافسات.

وتبدأ منافسات نهائي الشابات بنقاط السلاح الإضافية في الساعة الثالثة و5 دقائق ثم تتوالى المنافسات بالموانع ثم السباحة وأخيرًا الليزر رن.

كما تبدأ منافسات نهائي الشباب بمنافسات نقاط السلاح الإضافية في الساعة السابعة و5 دقائق ثم تتوالى المنافسات بالموانع ثم السباحة وأخيرًا الليزر رن.

ونجح المنتخب الوطني في التتويج بميداليتين في اليوم الأول بالبطولة حيث حصد محمد حاتم و أسامة مدحت الميدالية الذهبية في تتابع الفرق للشباب بينما توجت كلًا من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبتا المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا ، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.