وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. صور

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية خلال جولته التفقدية بلجنتي المعناوي بنين والجراولة للتعليم الأساسي شرق مرسى مطروح.

حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

وأطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأوضح شحاته أنه اطمأن من رؤساء اللجان البالغ عددهم ٣٢ لجنة على وصول مظاريف الأسئلة إلى مقار لجان الامتحان فى توقيتاتها المحدده سلفاً وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتى أعدتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك انتظام أعمال امتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج مظاريف الأسئلة من مراكز التوزيع الرئيسية إلى مقار لجان الامتحان بكافة الإدارات التعليمية، كذلك مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة.

وأوضح مدير المديرية أن اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، يتابع على مدار الساعه كافة الإجراءات التى تقوم بها المديرية من أجل انضباط العملية الامتحانية، كما يقوم بالاطمئنان هاتفياً بصورة مستمرة مع غرفة العمليات للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوافر المناخ التربوي المناسب لأبنائنا الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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