بعد التوصل إلى اتفاق.. الأهلي يستعد للإعلان عن تجديد عقد كولر

بدأت إدارة النادي الأهلي، مفاوضات تجديد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، قبل انتهاء عقده مع القلعة الحمراء والذي يمتد للموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد مارسيل كولر، لمدة موسمين مقبلين للحفاظ على حالة الاستقرار التي يمر بها النادي تحت قيادة المدير الفني السويسري بعدما حقق الفريق 5 ألقاب في الموسم الحالي.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الأهلي ومارسيل كولر من أجل التجديد لاستكمال مسيرته الناجحة داخل القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي بدأت التفاوض مع كولر للتجديد منذ أيام بعدما حسم الفريق لقب الدوري بشكل رسمي وهناك رغبة لتجديد عقد كولر لمدة موسمين مقبلين.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين حول التجديد بعدما تم زيادة قيمة عقد المدير الفني إلى ما يقارب 200 ألف دولار شهريا هو وجهازه المعاون.

ويتقاضى مارسيل كولر مبلغ قدره 165 ألف دولار شهريًا في عقده مع النادي الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع مارسيل كولر في سبتمبر الماضي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 53 مباراة، فاز فى 40 لقاءً، وتعادل فى 9 مواجهات، وتلقى 4 هزائم، وتوج مع ببطولة السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة ودوري أبطال أفريقيا مرة، والدورى المصرى مرة.