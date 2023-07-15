تحي اليوم الكنيسه الكاثوليكيه ذكري وفاه الطوباوية آنا ماريا جافوهي.



ولدت آنا ماريا جافوهي في 10 نوفمبر 1779م في بلدية شامبونك بفرنسا، وكانت الخامسة من بين عشرة أطفال، لزوجين من المزارعين المحليين الثريين، هما التازار جافوهي وكلودين ماريزوت.

فكانت طفلة مليئة بالقوة والنشاط والعناية بأخواتها الصغار، وتصلي دائما فرض الساعات بجانب المسبحة الوردية. في عام 1792، عندما كان الثوار المناهضون للإكليروس نشيطين بشكل خاص في بورغوندي، أنقذت المؤمنين الذين كانوا في كنيسة صغيرة.

قامت بتدريس التعليم المسيحي خلال سنوات مراهقتها، ساعدت في إخفاء ورعاية عدد من الكهنة المضطهدين من قبل الثورة الفرنسية، وعندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها قطعت نذرًا بأن تكون مكرسة لخدمة المسيح والكنيسة والمجتمع، لكنها لم تستطيع تحقيق نذرها لأن الحكومة الثورية أغلقت الأديرة والكنائس.

وفى عام 1800م انضمت إلى بنات المحبة في بيزانسون، ورد في مذكرتها أنها كانت لديها رؤية للقديسة تيزيزا من أفيلا تكلفها برعاية الأطفال الفقراء من مختلف الأعراق، لكنها لم تفهم معناها في ذلك الوقت، فعادت إلى منزل اسرتها. وفى عام 1801م أنشت مدرسة صغيرة للأطفال الفقراء بالقرب من شامبلان، وأغلقت المدرسة نظرًا للظروف من الناحية الاقتصادية والسياسية.

فالتحقت بدير تابع لرهبنة الترابيست ن وبعد ان اتمت عام الابتداء عادت مرة اخري إلى منزل اسرتها. فقامت جافوهي مع ثلاثة من شقيقاتها بافتتاح مدرسة ودارًا للإيتام من مساعدها مالية قدمها لهم والدهم، وفى عام 1805م حصلوا على إذن من السلطات المدنية "لتشكيل جمعية دينية في أبرشية أوتون، تُدعى باسم القديس يوسف، لإعداد الأطفال الفقراء وتعليمهم الأخلاق الحميدة والفضيلة المسيحية وللمساعدة في الحد من البؤس والفقر الذي نشأ عن الثورة الفرنسية ".

وفي مايو 1807، تسلمت آنا ماريا وأخواتها وخمس نساء أخريات رداءهم الأزرق والأسود من أسقف شالون. أسست ديرًا باسم راهبات القديس يوسف في كابيلون لتعليم الأطفال الفقراء، لجأت في المراحل الأولى من أجل حث الأطفال على الذهاب إلى المدرسة، حصلت على إذن من الحكومة لاستخدام مدرسة دينية سابقة أصبحت ملكية وطنية وهناك قامت بتعليم مائة وثلاث وعشرين فتاة وتدريبهن على العمل.

وفى عام 1810م تحولت المدرسة إلى سجن لأسرى الحرب الإسبانية، فبدأت الأخوات الراهبات للعمل بالتمريض في مستشفى السجن، أصيب جافوهي بالتيفوس لكنه تعافيت. في عام 1812، كانت آنا ماريا منظِّمة ماهرة جدًا، افتتحت ورش العمل، ودار العجزة للفقراء، ومدرسة أخرى للبنين، ومدرسة تحضيرية، ومنازل جديدة في الأبرشيات الأخرى لأرامل الحرب.

واستنفد هذا التوسع الموارد المالية للجمعية ولم ينقذهم من الإفلاس سوى تدخل الأب بالتازار: فقد سدد الديون واشترى في عام 1812 ديرًا فرنسيسكانيًا سابقًا في كلوني ليصبح المنزل الأم (ومن هنا جاء اسم مجمع الأخوات. القديس يوسف كلوني). بعد عامين، افتتحت آنا ماريا مدرسة في باريس وبدأت في استخدام نظام اللغة الإنجليزية "لانكستر"، والذي بموجبه قام المعلم بتعليم مجموعة من الأولاد الذين بدورهم أعطوا دروسًا لبقية الأطفال.

دعمتها السلطات الباريسية، وقدمها وزير الداخلية إلى نائب حاكم جزيرة ريونيون، المستعمرة الفرنسية، الذي رأى في عمله إمكانية تطوير نظام تعليمي للمستعمرات، وخاصة لسكان العبيد غادرت أربع راهبات إلى ريونيون في أوائل عام 1817، وأسسن مدرسة في الجزيرة ؛ عندما انضمت إليهن أربع شقيقات أخريات، تمكنا من فتح أخرى، وأقنع خبر نجاحهن السلطات بمطالبتهن بالعمل في السنغال.

قادت المجموعة روزاليا، أخت آنا ماريا، ورافقهم شقيقها بيترو. وطلبت آنا ماريا من جميع الراهبات أن يركزوا على هذا النشاط التبشيري، الذي بدا متناغمًا مع رؤيتها السابقة أو حلمها، وبالتالي شكلوا مجموعات من الراهبات للعمل في ريونيون والسنغال وغوادالوبي وزامبيا ؛ في عام 1822، ذهبت هي نفسها إلى السنغال، وحصلت على بعض الأراضي وبنت مزرعة، واشترت بعض الأبقار وعلمت السنغاليين زراعة الذرة والأرز والفاصوليا. بناءً على طلب الحاكم البريطاني لسيراليون وزامبيا، ذهبت أيضًا للعمل في هذين البلدين، وساعدت بشكل خاص في إدارة المستشفيات.

أجبرتها الأمراض المتكررة على العودة إلى فرنسا، وواجهت بعض الصعوبات في إدارة الرهبنة حتى تم حل الأمر أخيرًا لصالح آنا ماريا، وذلك بفضل رئيس أساقفة باريس. في غضون ذلك، تم افتتاح ثمانية منازل جديدة في فرنسا بحلول عام 1828، والمستعمرات التبشيرية في مارتينيك وسان بيير وميكلون والهند، وأرسلت بعض الشباب الغويانيين إلى مدارس اللاهوت الفرنسية للدراسة ليصيروا كهنة، وعين أسقف لأتون الجديد مارتينديل رئيسًا عامًا للرهبنة فرفضت الجماعة الرهبانية هذه القرار، فهددها السقف بحرمها كنسًا إذا لم تطيعها.

في هذه المناسبة، كتبت آنا ماريا: "يوجد الصليب حيثما يوجد خدام لله، ويسعدني أن أكون جزءًا منه". في عام 1845 هدد الأسقف أيضًا بإغلاق كلوني، ولكن لم يحدث بفضل محاولات القاصد الرسولي.

في النهاية، تم تأكيد آنا ماريا كرئيسة عامة من قبل لجنة شكلها رئيس أساقفة باريس، وأمرت، قبل وفاتها، بحرق جميع الوثائق المتعلقة بالنزاع مع الأسقف، لذلك لا يوجد أي حساب لهذا الصراع الطويل في روايات عن حياتها. غادرت آنا ماريا غيانا في عام 1843 للإشراف على الرهبنة وتصميم أسس جديدة في تاهيتي ومدغشقر وأماكن أخرى. قرب نهاية حياتها، قررت السفر إلى روما للحصول على الموافقة الكاملة للرهبنة من البابا. الآن تمتلك الجماعة مائة وثمانية عشر بيتًا. توفيت آنا ماريا قبل أن تتمكن من المغادرة، في 15 يوليو 1851، ودُفنت في كنيسة الدير الرئيسي في سينليس، شمال باريس، وتم تطويبها في عام 1950.

الطوباوية آنا ماريا جافوهي، العذراء، التي أسست مجمع كلونياك لراهبات القديس يوسف لرعاية المرضى والتنشئة المسيحية للشابات.