أبرزها افتتاح مسرح السامر.. أجندة فعاليات حافلة لقصور الثقافة هذا الأسبوع

تشهد أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع زخما كبيرا في البرامج الفنية والثقافية المقدمة للرواد بمواقعها الثقافية في جميع المحافظات، خلال الفترة من 15 إلى 20 يوليو الحالي، أبرزها افتتاح مسرح السامر بالعجوزة غدا الأحد الموافق 16 يوليو بعد 31 عاما من الإغلاق، وذلك بعد ‏الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، وتفتتحه د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من المبدعين والمسرحيين والنقاد والإعلاميين.

كما تشهد المواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات عددا من الفعاليات أهمها استمرار احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، ورأس السنة الهجرية، بالإضافة إلى عروض مسرحية ومناقشات كتب، وعروض أفلام سينمائية بسينما الشعب، وورش فنية لذوي القدرات الخاصة، وعروض فنية ومعارض فن تشكيلي، وورش أدب، إلى جانب المزيد من الأنشطة المتنوعة.