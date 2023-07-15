روسيا: استفزازات الغرب تدفع كوريا الشمالية لتعزيز استعداداتها العسكرية

السبت 15/يوليو/2023 - 11:26 ص

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن استفزازات الولايات المتحدة مع حلفائها تدفع كوريا الشمالية لتعزيز استعداداتها العسكرية بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ.

وأضاف - في تصريحات للصحفيين اليوم /السبت/، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم /الإخبارية/- أن كوريا الشمالية ترد بهذا الشكل على تصرفات الغرب، مضيفا أن موقف بلاده معروف، وأنه تم إعلانه مجددا، وأن كل عمليات الإطلاق والاستعدادات العسكرية الأخرى تعد رد فعل على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وأكد أن الغرب يستفزون كوريا الشمالية ويتم دفعها لبناء قواتها الدفاعية، موضحا أن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين تتحققان من صحة معلومات زعمت بسقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.

ولفت إلى أنه وزارة الدفاع تواصل التحقيق في هذا الأمر، مؤكدا انه لم يتم الوصول إلى معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا حتى الآن.