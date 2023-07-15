واشنطن بوست: المخاوف تنتاب العالم مع قرب انتهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

السبت 15/يوليو/2023 - 11:23 ص

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على المخاوف التي تنتاب العالم في الوقت الحالي مع قرب انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد غد الاثنين وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة للسماح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للعديد من المناطق في العالم.

وأشارت كاتبة المقال كيلسي أبيلز إلى أن الاتفاق يهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الغذاء التي اجتاحت العالم منذ بداية الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي والتي بسببها تعذر تصدير الحبوب الأوكرانية لمناطق عدة في العالم تعتمد بشكل رئيس على واردات الحبوب الأوكرانية لتلبية احتياجاتها من الغذاء.

وأضافت الكاتبة في هذا السياق أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عدة أيام يحثه فيها على استمرار العمل باتفاقية الحبوب إلا أن الجانب الروسي لم يصدر عنه أي رد على الرسالة حتى أمس الجمعة.

ويشير المقال إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التي يقول فيها إنه تم التواصل مع الجانب الروسي من خلال تطبيق "واتس أب" والتطبيقات الأخرى من أجل حسم مسألة تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويشير المقال إلى مخاوف الأمم المتحدة في هذا الصدد والتي تقول إنه منذ السابع والعشرين من يونيو الماضي لم يتم السماح لأية شحنة حبوب بالإبحار عبر البحر الأسود في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، موضحا أن الاتفاق، الذي تم تجديده في مايو الماضي وينتهي العمل به في السابع عشر من يوليو الجاري، يمثل طوق النجاة للعديد من دول العالم حيث إنه يوفر ممرا آمنا لتصدير ما يربو على 30 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا لدول العالم.

وفي سياق متصل، يتناول المقال آخر التطورات في ساحة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية حيث يشير إلى تصريحات أندريه يارماك، مدير المكتب الرئاسي في أوكرانيا، والتي يعبر فيها عن خيبة أمله بسبب تعثر الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية منذ عدة أسابيع لاسترداد الأراضي التي بسطت موسكو السيطرة عليها منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.

ويوضح المقال في الختام أن القوات الأوكرانية، طبقا لما ذكره أحد المسؤولين في الحرس الوطني الأوكراني لم تتقدم سوى 1،700 متر فقط نحو مدينة ميلتيبول خلال العمليات التي قامت بها خلال الأسبوع الماضي.