الخشت يوجه بسرعة إنهاء الأعمال والتجهيزات المتبقية في مشروع الجامعة الدولية

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سير العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية للوقوف على الموقف الحالي في التشطيبات والتجهيزات والجهود المكثفة الجارية في المشروع، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الكُبرى التي تنفذها وفق جدول زمني محدد لخدمة منظومة العملية التعليمية.

واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى عرض من مهندسي المشروع عن المستجدات حيث أوشك على الانتهاء من مختلف جوانب الجامعة الدولية والتي تضم في المرحلة الأولى منها ثلاثة مباني مترابطة كما تضم عدد اثنين من مباني المدرجات الكبرى، ومن خلال التنفيذ على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، ليتم افتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، استمرار استكمال أعمال التجهيزات المتبقية في مشروع جامعة القاهرة الدولية، في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم تقديمها بها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تسعى منذ تولي الدكتور محمد الخشت رئاستها لتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الكُبرى على جميع المستويات وفق جدول زمني مُحدد وطبقًا للمعايير العالمية المُتبعة وبما يُحقق أهداف الخطة الاستراتيجية ، والتي نجحت في إنجاز وقطع شوط كبير فيها، ومن بينها جامعة القاهرة الدولية التي تُعد أول جامعة أعلن أنها جامعة برامج عام 2018 على مستوى العالم والمستشفيات الجامعية التي تُمثل محورًا أساسيًا في تقديم الخدمات الطبية للمجتمع المصري، وغيرها من المشروعات الجديدة والبنية التحتية وترميم المباني، وقد سبق ووجه الدكتور الخشت بضرورة مواصلة التنفيذ والإسراع في الإنجاز والمتابعة المستمرة لجميع هذه المشروعات بما يضمن إضافة نوعية لجامعة القاهرة وجهودها في تعزيز التنمية الشاملة في مصر.

على جانب آخر، تفقد رئيس الجامعة مشروع الإسكان في زيارة مفاجئة، وشدد على كل الجهات المنفذة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية، وحذر من من التباطؤ، وألزم كافة التنفيذيين بوضع خطة سريعة للتغلب على كل المعوقات.

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