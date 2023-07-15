«إعلام النواب»: مهرجان العلمين الجديدة هدفه جذب المزيد من الاستثمارات

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الأعلام بمجلس النواب، إن مهرجام العلمين الجديدة خلال الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، تحت شعار «العالم علمين» انعكاس لاهتمام الدولة المصرية بما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل العلمن الجديدة من منطقة ألغام إلى منطقة ساحرة تطل على البحر المتوسط.

وأكدت رشاد، أن مهرجان العلمين الجديدة خير دليل على حجم العمل الشاق الذي قامت به الدولة من الإنشاءات وتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن الشعب المصري هو المستفيد الأول من الانتعاشة السياحية.

ولفتت أمين سر إعلام النواب، إلى أن المهرجان لم يقتصر على إقامة الحفلات الموسيقية فقط بل يضم العديد من الانشطة الرياضية والفنية والاستعراضية بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن العلمين مدينة تاريخية منذ ثلاثينات القرن الماضي، حيث أنها كانت نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية حيث شهدت معركة العلمين الثانية بين القوات الألمانية والبريطانية التي وقعت بالمدينة على بعد 90 كم غرب مدينة الإسكندرية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الهدف من مهرجان العلمين هو الترويج للسياحة، علاوة على أنه رسالة واضحة لحجم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه يعد حملة تسويقية للاستثمارات المصرية على أرض العلمين والتعريف بها كمنطقة قادرة على استضافة الفعاليات بمختلف أشكالها.