أزمة في خط دفاع الأهلي أمام المقاولون العرب

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات عددا من اللاعبين في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز لأسباب مختلفة.

ويحل الأهلي المتوج بلقب الدوري رسميا ضيفا علي المقاولون العرب، في تمام الساعة السابعة مساء الأحد المقبل، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري المصري الممتاز.

وحسم المارد الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، بعد غياب اللقب موسمين عن القلعة الحمراء.

وسيكون مارسيل كولر في ورطة بسبب غياب المدافيعن الاساسيين في تشكيل الفريق وهو الأمر الذي قد يجعل المدير الفني للدفع بالعناصر الشابة خاصة بعدما حسم لقب الدوري رسميا.

ويغيب عن الفريق بعض اللاعبين الاساسيين على رأسهم ثلاثي خط الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب عمرو السولية ومحمود متولي بسبب الإصابة وأكرم توفيق وكريم فؤاد لمواصلة التأهيل من اصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الثنائي في بداية الموسم.