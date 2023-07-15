أحمد حسن: ندعو الجميع إلى زيارة العلمين الجديدة من خلال "تحدي الجيل الذهبي"

قال أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، إنه سعيد جدا ببطولة تحدي الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ولدينا هنا لاعبون كثر حققوا إنجازات ونجاحات لبلدها وأنديتها، سعيد جدا بكل الكباتن المشاركين، لأن هذا التجمع لم يحدث منذ فترة".

و أضاف "حسن"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم السبت ، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أنا سعيد جدا باستعادة الذكريات، والجميع هنا مستمتع بالمنافسة الموجودة، البطولة ودية لكننا نلعب بجدية".

وتابع: "كلنا سعداء بما يحدث، وندعو الجميع إلى المجيء لمدينة العلمين الجديدة، لأن مصر تشهد نجاحات كثيرة، نلعب هنا حتى نجعل الناس سعداء، لكننا نريد إرسال رسالة مفادها أن هناك مدينة جديدة رائعة أصبحت على أرض مصر، وأنا سعيد بأن هناك سياحة أجنبية موجودة، ودورنا المجتمعي مساندة بلدنا في الترويج السياحي من خلال هذا النوع من المباريات".