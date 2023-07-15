برلمانية: ارتفاع إيرادات قناة السويس تأكيد على نجاح المنطقة الاقتصادية في تطوير البنية التحتية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي المنتهي بنسبة 40% عن العام الماضي، خير دليل على أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهدا كبيرا ونجاحها لتعظيم إيراداتها لخدمة خطط تطوير البنية التحتية وفقا المستهدف.

وأكدت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن قناة السويس ملك لكل المصريين وسنظل ملك لهم وأي تقدم تحققه قناة السويس من زيادة الإيرادات والتطوير يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان تصب في صالح المنطقة الاقتصادية من خلال تسهيل تصاريح الخامات للمصانع، مؤكدة أن زيادة الموارد المالية لقناة السويس ستعمل على خدمة تطوير الموانئ والمناطق الصناعية مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لديها القدرة على تنمية مرفق هيئة قناة السويس وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو أزمات عالمية.