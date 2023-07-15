الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة «الأولى»، والفضائية المصرية، تقريرا مفصلا حول حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت 15 يوليو 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة