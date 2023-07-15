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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. بهاء سلطان يتألق في حفل المنصورة

بهاء سلطان
بهاء سلطان
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أحيا النجم بهاء سلطان حفلا غنائيا في مارينا دلتا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الحضور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم بهاء خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور منها "تعالي ادلعك، ياتري، براحة يا شيخة" وغيرها من الأغاني، وحرص بهاء في نهاية الحفل على توجيه الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري بعد العرض الذي قدمه خلال الحفل.

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخرًا أغنية “الجو مولع” من كلمات باسم عادل، ألحان محمد يحيى.

وأغنية"كدابة" من كلمات نصر محروس، ألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس، كما طرح بهاء أيضا أغنية "البيت وحش" على "يوتيوب"، ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.

بهاء سلطان حفل المنصورة