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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول عسكري أمريكي: واشنطن لديها أدلة على التقارب بين روسيا وإيران في سوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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أكد مسئول عسكري بالقيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن لدى القوات الأمريكية أدلة على التقارب المتزايد بين روسيا وإيران في سوريا.
وقال المسئول الأمريكي، خلال إحاطة في البنتاجون حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن لدى روسيا وإيران مصلحة مشتركة لزيادة الضغط على القوات الأمريكية وإخراجها من سوريا.

سوريا روسيا إيران القوات الأمريكية