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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء حادث إطلاق نار بولاية "نورث داكوتا"

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية "نورث داكوتا" مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أشخاص جراء حادث إطلاق نار بأحد شوارع مدينة "فارجو".
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، أن شرطيين اثنين أصيبا جراء الحادث فيما أصيب مدني بالإضافة إلى منفذ إطلاق النار والذي لقى مصرعه لاحقا إثر إصابته، موضحة أن اثنين من المصابين يرقدان في حالة خطرة.
وأوضحت الشرطة أنه لم يعد هناك خطر على المواطنين وأن التحقيقات جارية، فيما لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الحادث.
 

فارجو الشرطة الامريكية نورث داكوتا