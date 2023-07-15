مسرح روماني وأوبرا وأماكن ترفيهية.. ما تريد معرفته عن المدينة التراثية في العلمين الجديدة

خصص برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، فقرة للحديث عن المنطقة التراثية في العلمين، فيما أجرى حوارا مع إحدى المهندسات المشاركات في تنفيذ هذا المشروع للتعرف على المزيد من التفاصيل.

وقالت المهندسة فدوة خضر، إن هذه المنطقة يطلق عليها اسم المدينة التراثية، حيث يضم المشروع مسرح روماني ومبنى الأوبرا ومجمع سينمات ومكتبة ومتحف، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من هذه المباني ستكون عامل جذب كبير للسياح في الساحل الشمالي.

وأضافت “خضر” أن المسرح الروماني من المباني التي وصلت نسبة الإنجاز بها لـ 80 % وستكون مستعدة لاستقبال الأحداث في أقرب وقت، لافتة إلى أن المسرح لديه طاقة استعابية تصل لـ 1000 شخص.