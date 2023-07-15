القيادة المركزية الأمريكية: قيام طائرة استطلاع روسية بمهام استخباراتية فوق قاعدة التنف بسوريا

السبت 15/يوليو/2023 - 09:20 ص

كشف مسئول بالقيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عن قيام طائرة استطلاع روسية بمهام استخباراتية فوق قاعدة التنف بسوريا.

وقال المصدر العسكري الأمريكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن الطائرة حلقت لفترة طويلة فوق قاعدة التنف بهدف جمع المعلومات ومسح المكان، مشيرا إلى عدم اعتراض القوات الأمريكية للطائرة الروسية لعدم امتلاك القوات في ذلك التوقيت القدرات اللازمة للتعامل مع الأمر.

وأضاف أن مقاتلات روسية قامت أيضا باعتراض مسيرة أمريكية فوق سوريا بشكل غير مهني.