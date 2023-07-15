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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 14 شخصا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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 لقي سبعة أشخاص مصرعهم فيما أصيب سبعة آخرون جراء انهيارات أرضية نتيجة فيضان أحد السدود في كوريا الجنوبية. 
وقالت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم /السبت/، إنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.
بدورها، أعلنت شركة السكك الحديدية الكورية أنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.

فيضان كوريا الجنوبية