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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

مركبة فضائية
مركبة فضائية
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أعلنت وكالة الفضاء الهندية أن مركبة فضائية تابعة لها توجهت إلى القمر، ضمن مشروع بدأ قبل 4 سنوات في محاولة لوضع مركبة آلية على سطح القمر.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأقلعت المركبة "تشاندريان" (Chandrayaan)، التي تعني "مركبة القمر" باللغة السنسكريتية، من منصة الإطلاق في سريهاريكوتا في جنوب الهند.

ومن المقرر أن تبدأ المركبة الفضائية في رحلة تستغرق أكثر من شهر بقليل قبل أن تهبط على سطح القمر في وقت لاحق في أغسطس المقبل.

وجرت عملية الإطلاق وسط حضور ضخم، حيث احتفل مهندسو وعلماء المنظمة أثناء العملية. وهتف آلاف المواطنين خارج مركز التحكم بالبعثة ولوحوا بالعلم الوطني وهم يشاهدون المركبة الفضائية ترتفع في السماء.

المركبة الفضائية سطح القمر مركبة فضائية وكالة الفضاء الهند