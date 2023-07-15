الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

أعلنت وكالة الفضاء الهندية أن مركبة فضائية تابعة لها توجهت إلى القمر، ضمن مشروع بدأ قبل 4 سنوات في محاولة لوضع مركبة آلية على سطح القمر.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأقلعت المركبة "تشاندريان" (Chandrayaan)، التي تعني "مركبة القمر" باللغة السنسكريتية، من منصة الإطلاق في سريهاريكوتا في جنوب الهند.

ومن المقرر أن تبدأ المركبة الفضائية في رحلة تستغرق أكثر من شهر بقليل قبل أن تهبط على سطح القمر في وقت لاحق في أغسطس المقبل.

وجرت عملية الإطلاق وسط حضور ضخم، حيث احتفل مهندسو وعلماء المنظمة أثناء العملية. وهتف آلاف المواطنين خارج مركز التحكم بالبعثة ولوحوا بالعلم الوطني وهم يشاهدون المركبة الفضائية ترتفع في السماء.