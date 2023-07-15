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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت 15 يوليو 2023

دولار
دولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري، حيث سجل الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.9 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

البنك الأهلي اليوناني

30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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