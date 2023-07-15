عضو مجلس الزمالك يصدم جماهير الزمالك بشأن ضم بن شرقي

وجه جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صدمة لجماهير النادي، بشأن التعاقد مع الجناح المغربي، أشرف بن شرقي، بعد فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي، مساء أمس الجمعة.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات عبر قناة «الزمالك»: «واحد من اللجنة تفاوض مع بن شرقي، اللاعب قاله (الزمالك فوق دماغي وبعشق الزمالك، بس أنا هلعب في الخليج، سيبوني العب في الخليج اعمل قرش)».

وأضاف: «في أكثر من نادي في الخليج يتفاوضون مع بن شرقي، بفلوس كتيرة جدًا منقدرش ندفعها عشان أوضة اللبس هتبوظ».

وأكدت شبكة قنوات «الكأس»، أن فريق الوحدة السعودي الممارس في دوري «روشن» السعودي، ونادي الزمالك صاحب المركز الـ3 بالدوري المصري الممتاز، يتنافسان على ضم أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الحالي.

وأعلن الجزيرة الإماراتي، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع الدولي المغربي بن شرقي، والذي كان ممتدا حتى صيف سنة

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شكرًا بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي 🤍🖤 وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم 🤝