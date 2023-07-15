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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 89ر113 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 03ر34509 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 62ر4 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 42ر4505 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 87ر24 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 70ر14113 نقطة.

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين