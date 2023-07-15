أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 89ر113 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 03ر34509 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 62ر4 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 42ر4505 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 87ر24 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 70ر14113 نقطة.
اقتصاد
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.