بسبب المستحقات المتأخرة.. أوسوريو يهدد الزمالك بفسخ التعاقد وشكوى النادي

هدد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بسبب تأخر مستحقاته المالية، وعدم التزام مجلس الإدارة بصرف مستحقاته في الأوقات المتفق عليها.

وقال الصحفي الكولومبي الشهير كارلوس أنطونيو فيليز، عبر إذاعة "انتينا 2"، إنه تواصل مع أوسوريو وأخبره أنه يريد الرحيل عن الزمالك وشكوى النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وأكد كارلوس أنطونيو أن أوسوريو يدرس العروض العديدة المقدمة له خلال الفترة الماضية، وأشار الصحفي الكولومبي أن أسوريو أخبره أنه ليس سعيدا في الزمالك بسبب عدم الالتزام بدفع مستحقاته المالية.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.