وزير الخارجية الهندى يبحث مع دبلوماسي صيني القضايا المتعلقة بالسلام على الحدود

اجتمع وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، يوم الجمعة مع الدبلوماسى الصيني وانج يي لبحث القضايا المتعلقة بالسلام والهدوء بالمناطق الواقعة على الحدود الهندية الصينية.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي - في تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن “لقد اجتمعت مع مدير مكتب اللجنة المركزية للشئون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني وانج يي، وبحثنا القضايا العالقة المتعلقة بالسلام والهدوء بالمناطق الحدودية، وقد تناولت مباحثاتنا أيضا المسائل المتعلقة بمجموعة "بريكس"، والوضع فى منطقة (الاندو/ باسيفيك)، وجدول أعمال قمة شرق آسيا والمنتدى الاقليمى لرابطة جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأشار الوزير الهندى إلى أنه اجتمع مع الدبلوماسي الصينى وانج يى على هامش الاجتماع الوزارى للمنتدى الاقليمى لرابطة آسيان فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم.

وكان الدبلوماسى الصيني قد حضر اجتماعات رابطة آسيان بدلا من وزير الخارجية الصيني تشين جانج، الذي لم يتمكن من الحضور لاصابته بوعكة صحية.

جدير بالذكر أن وزير الشئون الخارجية الهندى كان قد حدد موقف الهند بشأن القضايا الحدودية خلال شهر مايو الماضي، حيث ذكر أن العلاقات بين الهند والصين لايمكن أن تكون طبيعية إذا لم يتحقق السلام والهدوء بالمناطق الحدودية.