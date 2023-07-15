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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تحث كندا على العمل من أجل ضمان أمن الدبلوماسيين الهنود لديها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حث وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، يوم الجمعة، وزيرة الخارجية الكندية ميلاناى جولي على العمل من أجل ضمان أمن الدبلوماسيين الهنود لدى كندا.
وقال وزير الشئون الخارجية الهندي- فى معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر /تويتر/ فيما يتعلق بهذا الشأن "لقد اجتمعت اليوم مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاناى جولى فى العاصمة الاندونيسية / جاكرتا / وبحثنا سبل دعم التعاون الاقتصادى بين بلدينا، بالاضافة إلى بحث الوضع بمنطقة الاندو/ باسيفيك.
وأضاف الوزير الهندى قائلا:"لقد أكدت للوزيرة الكندية أهمية ضمان أمن الدبلوماسيين الهنود لدى كندا، وأن ثمة حاجة إلى المواجهة الحازمة لعمليات التحريض على العنف".
وكانت مصادر هندية قد ذكرت في وقت سابق أن الهند أعربت عن قلقها بشأن نشر ملصقات فى كندا تتضمن تهديدات لدبلوماسيين هنود من بينهم السفير الهندى لدى كندا والقنصلية العامة الهندية فى مدينة تورنتو.
يذكر أن الشهرين الماضيين شهدا وقوع ثلاث حوادث مناهضة للهند من جانب إنفصاليين ومتطرفين من السيخ في كندا.

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