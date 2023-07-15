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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تتهم مواطنًا أوكرانيًا بقتل قائد سابق في أسطولها البحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ذكرت لجنة تحقيق روسية، في بيان يوم الجمعة، أن المواطن الأوكراني "سيرجي دينيسينكو" اتهم رسميًا بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ضد "ستانيسلاف رزيتسكي" القائد السابق في الأسطول الروسي الراسي في مياه البحر الأسود، كما اتهم بتهريب أسلحة بشكل غير قانوني.
وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة، أن دينيسينكو، اعتقل في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ لصلته بمقتل رزيتسكي، وذلك في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي في حديقة مدينة كراسنودار الروسية.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد نشرت، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر المشتبه به، وهو يسير في مكان القتل. 

روسيا قتل قائد سابق أوكرانيا