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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| اليوم.. 1824 طالبًا بمدارس «STEM» يختتمون الامتحانات بـ«الفيزياء والكيمياء»

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يختتم طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

ويصل عدد طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين 1824 طالبًا على مستوى الجمهورية.

واختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس الأول، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (370867) طالب/ طالبة، وأدى عدد (95552) طالب/طالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى عدد (253052) طالب/ وطالبة مادة  الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)  لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

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