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السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مبنى مجلس الدولة بالدقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بالطابق الحادي عشر داخل مبنى مجلس الدولة بالدقي، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مبنى مجلس الدولة بجوار فندق شيراتون.
وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء والإنقاذ البري ومأمور القسم لموقع الحريق.
وتبين بالفحص نشوب حريق في الطابق الـ11 لمبنى تابع لمجلس الدولة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون وقوع إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.

حريق نشب داخل مجلس الدولة مجلس الدولة حريق مجلس الدولة