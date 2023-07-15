هربا من الحر للموت.. دفن جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل بالبدرشين

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بالبدرشين، عقب مناظرة الجثث وإجراء الكشف الظاهري عليهما وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية أن الشابين المتوفيين، هما محمد سعيد ولديه ٢٨ عاما، وخالد يوسف ٢٥ عاما، وأن السبب في غرقهما هو عدم أجادتهما للسباحة، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاتهما.

وتابعت التحريات أن السبب في غرق الشابين، هى محاولتهم الهروب من حرارة الجو بالسباحة في بنهر النيل بالقرب من قرية المزاريق التابعة لمركز البدرشين، إلا أنهم كانا لا يجيدان السباحة مما أدى إلى غرقهما.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق بقرية المرازيق.

وعلى الفور انتقل فريق إنقاذ من الحماية المدنية والانقاذ النهري بصحبة رجال المباحث بالتنسيق مع مأمور مركز البدرشين، الي محل الواقعة، وتبين غرق شابين، جرفهم النهر بقرية المزاريق التابعة لمركز البدرشين، تم انتشالهم على الفور وتبين من خلال التحريات أن السبب في غرقهم كان الهروب من حرارة الجو للسباحة في النهر لعدم اجادتهم للسباحة.

تم إيداعهما ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.